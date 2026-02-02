Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray-Kayserispor maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılıların 2 penaltı kazandığı maçtaki bazı pozisyonlar tartışma konusu oldu. Trio ekibindeki eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Kayserispor maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu
KAYNAK:
beIN Sports
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 03:51

Tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

EREN ELMALI KIRMIZI KART GÖRMELİ Mİ?

Deniz Çoban: Kartı ilk itiraza gelene ve Eren'e göstermeli.

Bahattin Duran: Benim buradan gördüğüm Eren burada kontrolsüz bir şekilde topa çıkıyor ve kontrolsüz bir faul yapıyor. Sarı kart doğru. Sıçramış ama dirseği kapalı. Dirsek kapalı şekilde çarpıyor rakibe. Dirseğin ekstra bir müdahalesini görmüyorum. Kırmızı kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Hakemin yapması gereken, Kayserisporlu bir oyuncuya sarı kart göstermek. Hakem kolayı yapmak varken burada zor olanı yaptı. Silah olarak kullanmayı dirseğini sarı kart doğru. Bahattin Duran'ın tespiti doğru.

İLK PENALTIDA KALECİYE VERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Bu bariz gol şansını engellemek, penaltı kararı doğru. Ama çifte ceza olmaması için sarı kart doğru. Ceza sahası dışında olsaydı kırmızı kart olurdu.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı var, ancak kaleci topu almak için uğraşıyor. Çifte ceza gerektirmez. Kaleci doğrudan Osimhen'e müdahale etseydi kırmızı kart olurdu. Penaltı ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de penaltı ve sarı kart doğru

LEMİNA'YA İKİNCİ SARI KART GEREKİR Mİ?

Bahattin Duran: Oyuncunun Lemina engellemese gol atma şansı vardı. Bariz ikinci sarı kart

Bülent Yıldırım: Lemina rakibini kaçırdı, umut vaaden atak var, şarj var. Lemina'nın topla oynama şansı yok. Her türlü ikinci sarı kart.

Deniz Çoban: Lemina destek ayağıyla rakibini bozdu, bence de sarı kart.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI 2. PENALTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Eğer bu oyuncu bilerek isteyerek sol ayağıyla oynasa ve top eline gelse penaltı olmayacaktı. Seken toplarda ise elin konumuna göre ise penaltı veriliyor. Bana göre bu pozisyon net bir penaltı.

Bahattin Duran: Benim için de çok net bir penaltı. Burada oyuncu topun kaleye gitmesini engellemek için hareket yapıyor ve doğal konumda olmayan eline çarpıyor. Burada topun yakın mesafeden gelmesinin de bir önemi yok.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncunun vücudundan seken top açık eline gelirse ihlal olur.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.