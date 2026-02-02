Galatasaray-Kayserispor maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

Tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

EREN ELMALI KIRMIZI KART GÖRMELİ Mİ?

Deniz Çoban: Kartı ilk itiraza gelene ve Eren'e göstermeli.

Bahattin Duran: Benim buradan gördüğüm Eren burada kontrolsüz bir şekilde topa çıkıyor ve kontrolsüz bir faul yapıyor. Sarı kart doğru. Sıçramış ama dirseği kapalı. Dirsek kapalı şekilde çarpıyor rakibe. Dirseğin ekstra bir müdahalesini görmüyorum. Kırmızı kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Hakemin yapması gereken, Kayserisporlu bir oyuncuya sarı kart göstermek. Hakem kolayı yapmak varken burada zor olanı yaptı. Silah olarak kullanmayı dirseğini sarı kart doğru. Bahattin Duran'ın tespiti doğru.

İLK PENALTIDA KALECİYE VERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Bu bariz gol şansını engellemek, penaltı kararı doğru. Ama çifte ceza olmaması için sarı kart doğru. Ceza sahası dışında olsaydı kırmızı kart olurdu.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı var, ancak kaleci topu almak için uğraşıyor. Çifte ceza gerektirmez. Kaleci doğrudan Osimhen'e müdahale etseydi kırmızı kart olurdu. Penaltı ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de penaltı ve sarı kart doğru

LEMİNA'YA İKİNCİ SARI KART GEREKİR Mİ?

Bahattin Duran: Oyuncunun Lemina engellemese gol atma şansı vardı. Bariz ikinci sarı kart

Bülent Yıldırım: Lemina rakibini kaçırdı, umut vaaden atak var, şarj var. Lemina'nın topla oynama şansı yok. Her türlü ikinci sarı kart.

Deniz Çoban: Lemina destek ayağıyla rakibini bozdu, bence de sarı kart.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI 2. PENALTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Eğer bu oyuncu bilerek isteyerek sol ayağıyla oynasa ve top eline gelse penaltı olmayacaktı. Seken toplarda ise elin konumuna göre ise penaltı veriliyor. Bana göre bu pozisyon net bir penaltı.

Bahattin Duran: Benim için de çok net bir penaltı. Burada oyuncu topun kaleye gitmesini engellemek için hareket yapıyor ve doğal konumda olmayan eline çarpıyor. Burada topun yakın mesafeden gelmesinin de bir önemi yok.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncunun vücudundan seken top açık eline gelirse ihlal olur.