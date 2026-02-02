Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Noa Lang, sarı kırmızılıların Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçtaki performansıyla göz doldurdu. Takıma adapte olmaya çalıştığını, ileride daha iyi olacağını söyleyen Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesiyle ilgili de iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 05:19

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılıların yeni transferi Noa Lang, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

Takıma katıldığı günden beri sadece bir tane antrenmana çıkabildiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Takıma daha alışıyorum, adapte oluyorum. İlerde daha fit olacağım. Şu anda yorgundum, ayak bileğimde küçük bir sakatlık yaşadım. Çok daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ GALATASARAY"

Çocukluk döneminde Türkiye'de yaşadığını sözlerine ekleyen Lang, "Galatasaray'ı biliyorum. Daha önceden İstanbul'da yaşadım. Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray gibi bir takım sizi istediğinde onur duyarsınız. 2-3 hafta önce de kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki maçları dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

FORMA REKAETİNDE GÖZDAĞI

Takımdaki kanat rotasyonu ile ilgili soruyu cevaplayan Hollandalı oyuncu, "Yarışma iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda da olması gereken bu. Takım içinde büyük oyuncularımız var. Ben de umuyorum ki o büyük oyunculardan biri olacağım" dedi.

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

JUVENTUS EŞLEMESİ HAKKINDA İDDİALI SÖZLER

Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynayacakları Juventus maçı hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Juventus çok güçlü bir takım. Daha önce Napoli'yle onlara karşı mücadele etmiştim ve kazanmıştık. Geçen sene de PSV ile Avrupa'da onlara karşı kazanmış ve elemiştik. Galatasaray ile de eleriz diye düşünüyorum."

Galatasaraylı Noa Lang'dan Juventus maçı öncesi iddialı sözler!

TARAFTARLARA ÖVGÜ

Sarı kırmızılı taraftarlara da övgü yağdıran Hollandalı oyuncu, "Sahanın atmosferi bugün de çok iyiydi ama Juventus'a karşı daha da iyi olacağına eminim. Dört gözle bekliyorum." dedi.

