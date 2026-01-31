Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Liderin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 23:30

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray ve Kayserispor sahaya çıkıyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmael Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yaser Asprilla, Victor Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2017644050182975932?s=20

Kayserispor: Bilal Bayazit, Aaron Opoku, Youssef Ait Bennasser, Stefano Denswil, Ramazan Civelek (Lionel Carole), Furkan Soyalp (Görkem Sağlam), Laszlo Benes, Joao Mendes, Miguel Cardoso, Carlos Mane, German Onugkha.

https://x.com/KayserisporFK/status/2017674471407059059?s=20

GALATASARAY'DA ZİRVE HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray; sürpriz bir puan kaybı yaşaması halinde, Fenerbahçe ile olan puan farkını tek maça indirmiş olacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2017267813279531190?s=20

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılılarda; sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, sakatlığı bulunan Arda Ünyay ve soruşturması devam eden Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY İLK MAÇTA RAHAT KAZANMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 4-0 galip gelmişti.

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA BAŞROL VICTOR OSIMHEN'İN!

Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu üç maçta dört gol attı! Ayrıca da Galatasaray tarihinde, Kayseri ekibinin filelerini daha fazla havalandıran bir oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KAYSERİSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Haftalardır galip gelemeyen ve an itibarıyla küme hattının merkezinde konumlanan Kayserispor, birkaç maç daha kaybetmesi halinde sezona havlu atacak.

Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Sarı kırmızılılar; Ziraat Türkiye Kupası'nda, İstanbulspor ile karşılaşacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!
Galatasaray'da Sane şoku! Yıldız futbolcunun sakatlandığı duyuruldu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.