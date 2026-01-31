Galatasaray-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray ve Kayserispor sahaya çıkıyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmael Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yaser Asprilla, Victor Osimhen.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Aaron Opoku, Youssef Ait Bennasser, Stefano Denswil, Ramazan Civelek (Lionel Carole), Furkan Soyalp (Görkem Sağlam), Laszlo Benes, Joao Mendes, Miguel Cardoso, Carlos Mane, German Onugkha.

GALATASARAY'DA ZİRVE HESAPLARI

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray; sürpriz bir puan kaybı yaşaması halinde, Fenerbahçe ile olan puan farkını tek maça indirmiş olacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılılarda; sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, sakatlığı bulunan Arda Ünyay ve soruşturması devam eden Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLK MAÇTA RAHAT KAZANMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 4-0 galip gelmişti.

GALATASARAY'DA BAŞROL VICTOR OSIMHEN'İN!

Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu üç maçta dört gol attı! Ayrıca da Galatasaray tarihinde, Kayseri ekibinin filelerini daha fazla havalandıran bir oyuncu bulunmuyor.

KAYSERİSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Haftalardır galip gelemeyen ve an itibarıyla küme hattının merkezinde konumlanan Kayserispor, birkaç maç daha kaybetmesi halinde sezona havlu atacak.