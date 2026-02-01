Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi transferi için Juventus'tan resmi açıklama!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye talip olan Juventus, sürece dair açıklama gerçekleştirdi. Esasen ise Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Galatasaraylı Mauro Icardi için 'maliyet' kavramına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi transferi için Juventus'tan resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 23:33

Juventus, Mauro Icardi transferini netleştirdi. Halihazırda forvet aramaya devam eden İtalya devi, Mauro Icardi için olumsuz karar verdi.

Mauro Icardi transferi için Juventus'tan resmi açıklama!

JUVENTUS'TAN MAURO ICARDI TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Mauro Icardi hakkında konuşan Juventus Direktörü Giorgio Chiellini, "Mauro Icardi'nin adı, teknik direktörün basın toplantısında kendisinden ve Victor Osimhen'den büyük forvetlere örnek olarak bahsetmesi nedeniyle ortaya çıktı. Ancak bunun dışında bir şey yoktu. Icardi'nin transferiyle ilgili herhangi bir ihtimal bulunmuyor. Kulübün mali durumuyla uyumlu bir forvet arıyorduk. Icardi, teknik direktörün bir önerisiydi ama bunun ötesinde bir şey yok. Diğer adayları bekliyoruz. Mateta'yı değerlendirdik ancak maliyetler nedeniyle devam etmeme kararı aldık. Kolo Muani ise bir Tottenham oyuncusu. Diğer isimleri bekliyoruz, umarım iyi sonuç verirler. Aksi takdirde, elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi transferi için Juventus'tan resmi açıklama!

MAURO ICARDI'NİN BU SEZON RAKAMLARI

Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mauro Icardi, bu sezon sarı kırmızılı formayla 29 maça çıkmış ve 10 gol ile 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI GÖRÜŞMELERİ NE DURUMDA?
Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızdan maaşında indirime gitmesini istemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Galatasaray'dan ayrılığı gündemdeydi!
Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.