Mauro Icardi transferi için Juventus'tan resmi açıklama!

Juventus, Mauro Icardi transferini netleştirdi. Halihazırda forvet aramaya devam eden İtalya devi, Mauro Icardi için olumsuz karar verdi.

JUVENTUS'TAN MAURO ICARDI TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Mauro Icardi hakkında konuşan Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, "Mauro Icardi'nin adı, teknik direktörün basın toplantısında kendisinden ve Victor Osimhen'den büyük forvetlere örnek olarak bahsetmesi nedeniyle ortaya çıktı. Ancak bunun dışında bir şey yoktu. Icardi'nin transferiyle ilgili herhangi bir ihtimal bulunmuyor. Kulübün mali durumuyla uyumlu bir forvet arıyorduk. Icardi, teknik direktörün bir önerisiydi ama bunun ötesinde bir şey yok. Diğer adayları bekliyoruz. Mateta'yı değerlendirdik ancak maliyetler nedeniyle devam etmeme kararı aldık. Kolo Muani ise bir Tottenham oyuncusu. Diğer isimleri bekliyoruz, umarım iyi sonuç verirler. Aksi takdirde, elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI'NİN BU SEZON RAKAMLARI

Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mauro Icardi, bu sezon sarı kırmızılı formayla 29 maça çıkmış ve 10 gol ile 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.