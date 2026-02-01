Okan Buruk'tan Mauro Icardi kritiği: Galatasaray'dan ayrılığı gündemdeydi!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması geldi. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, transfer sürecine dair net bir ifade kullanmadı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN MAURO ICARDI AYRILIĞINA ÇARPICI İFADELER

"Pozitif olacak çok fazla şey var. Bugünkü oyun da bunu yukarı çekti. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bu kadar konsantre oyun ortaya koymak önemliydi. Taraftarın bizi, bizim taraftarı itmemiz lazım. Bunu yaymak gerekiyor. Bu başarıyı yakalayacaksak hep beraber yakalayacağız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Yeni gelen oyuncuların performansı çok olumluydu. Barış ve Sane gibi iki tane çok önemli oyuncumuz yoktu. Belirli dakikaya kadar çok dominant oynadık. Bunu devam ettirmek için çaba göstereceğiz. Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimiz ve başkanımıza bu konu geldi mi bilgim yok. Mauro Icardi bizim için çok önemli. Camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru daha egale etti. Onun burada olmasından dolayı mutluyuz. Galatasaray, bugün bu durumdaysa, onun çok büyük emeği var. Bununla ilgili bize bir şey gelmedi. O yüzden bizimle devam edecek diye düşünüyoruz."