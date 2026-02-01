Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!

Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, sarı kırmızılı takımdaki ilk maç röportajını verdi.

GALATASARAY'DA YASER ASPRILLA'DAN İLK SÖZLER

"Çok mutluyum, ilk maçımda 3 puan aldık. Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama mutluyum. Taraftarımız bu akşam harikaydı. Maçın sonunda amacımıza ulaştık. Galatasaray'ı küçüklüğümden beri takip ediyordum. Çok güzel bir projeden bahsettiler. Futboldaki yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna erişmiş oldum. Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel hem de futbol açısından yardım alıyorum. Bu kadar büyük isimlerle çalıştığım için çok mutluyum."

GABRIEL SARA'DAN TRANSFER KRİTİĞİ

"Çok iyi bir maçtı. Takımın performansından ötürü gurur duyuyorum. Osimhen ve Icardi'nin hemen arkasından gelsem de mutlu olurum. Çok iyi oynadığım zamanlarda da gol atamadığım oldu. Futbolda böyle şeyler olur. Galatasaray transfer konusunda iyi. Üst düzey oyuncular getirebiliyor. İki yeni oyuncu bugün iyi oynadı."

ROLAND SALLAI'DEN POZİTİF YAKLAŞIM

"Şampiyonluk için motive olmamız gerekiyor. Bu akşamki 3 puan çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. %100'ümü vermek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum."