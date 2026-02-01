Menü Kapat
Arama Kapat
Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 ile geçti. Galatasaraylı futbolcular, farklı galibiyet sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!
01.02.2026
01.02.2026
saat ikonu 23:11

Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, sarı kırmızılı takımdaki ilk maç röportajını verdi.

GALATASARAY'DA YASER ASPRILLA'DAN İLK SÖZLER

"Çok mutluyum, ilk maçımda 3 puan aldık. Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama mutluyum. Taraftarımız bu akşam harikaydı. Maçın sonunda amacımıza ulaştık. Galatasaray'ı küçüklüğümden beri takip ediyordum. Çok güzel bir projeden bahsettiler. Futboldaki yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna erişmiş oldum. Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel hem de açısından yardım alıyorum. Bu kadar büyük isimlerle çalıştığım için çok mutluyum."

Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!

GABRIEL SARA'DAN TRANSFER KRİTİĞİ

"Çok iyi bir maçtı. Takımın performansından ötürü gurur duyuyorum. Osimhen ve Icardi'nin hemen arkasından gelsem de mutlu olurum. Çok iyi oynadığım zamanlarda da gol atamadığım oldu. Futbolda böyle şeyler olur. Galatasaray transfer konusunda iyi. Üst düzey oyuncular getirebiliyor. İki yeni oyuncu bugün iyi oynadı."

Galatasaray'da Yaser Asprilla'dan ilk sözler!

ROLAND SALLAI'DEN POZİTİF YAKLAŞIM

"Şampiyonluk için motive olmamız gerekiyor. Bu akşamki 3 puan çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. %100'ümü vermek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
Süper Lig devinin, en az bir yıldız takviyesi daha yapması bekleniyor.
