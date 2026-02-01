Semih Kılıçsoy İtalya'da manşetlerde: "Türk mücevheri"

Semih Kılıçsoy, İtalya'da dikkatleri üzerine çekiyor. Halihazırda Cagliaride'ki yükselişiyle adeta Beşiktaş'taki ilk yılına selam veren 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, an itibarıyla Çizme'deki en özel yeteneklerden biri olarak lanse ediliyor.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'DA MANŞETLERDE: "TÜRK MÜCEVHERİ"

Corriere dello Sport: "Devrenin bitiminde Semih Kılıçsoy, Panini Albümü’ne yakışacak bir yarı röveşata icat ediyor ve VAR incelemesinden sonra gol geçerli sayılıyor! İptal edilmesi suç olurdu."

Tutto Sport: "Semih Kılıçsoy, ilk yarının uzatma dakikalarında (48’) maçı noktalıyor. Türk mücevherinin attığı gol nefes kesici!"

Tutto Mercato: "Üst üste ikinci golünü atarak üst düzey bir oyuncu performansı sergiledi. Akrobatik bir dokunuşla tekniğini konuşturdu ve devre arasına gidilmeden önce maçı fiilen kopardı. Pisacane’nin elindeki bitirici silah olabilir."

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ SONRASINDA CAGLIARI'DE KENDİNİ BULDU

Beşiktaş'taki son aylarında eleştirilerin odak noktası olan Semih Kılıçsoy, Cagliari'de tekrar form tutmaya başladı! 20 yaşındaki yetenekli golcü, geçtiğimiz haftalarda da Maradona minvalinde bir gol atmış ve yine tüm Avrupa'da dikkat çekmişti.

CAGLIARI'DE SEMİH KILIÇSOY BESTESİ

İtalyan futbolseverler, Semih Kılıçsoy için özel bir şarkı yazmış ve tribünlerde seslendirmeye başlamıştı.

"Cagliari'de tam bir Türk!

Bruno gibi güçlü, yirmi yaşında;

giriyor ve golünü atıyor, her zaman böyle oldu.

Hepimiz senin için hazırız, Semih...

Türk çocuğu, o-o-o-o!"

https://x.com/CagliariCalcio/status/2017937372290162840?s=20

SEMİH KILIÇSOY'DAN 761 DAKİKADA 4 GOL

Beşiktaş sonrasında İtalya'ya adaptasyonu zaman alan ve bir süre forma bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari ile şu ana kadar 761 dakika sahada kaldı ve bu süreçte attığı 4 golle takımının küme hattından uzaklaşmasını sağladı.

https://x.com/CagliariCalcio/status/2017703079861235789?s=20