Fenerbahçe transferde noktayı koydu! En-Nesyri gidiyor, Kante geliyor!

Şampiyonluk için kadrosuna takviyelere devam eden Fenerbahçe'de oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante transferini bitirmek için Youssef En-Nesyri'den gelecek haberi bekliyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayı beklenirken Kante transferinin de önü açılmış oldu.

TEK BİR ONAY KALDI

Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Artık transferin önündeki tek onay mercii Suudi Pro Lig'i kaldı.