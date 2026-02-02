Kocaelispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Kategoriler
Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.
Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.