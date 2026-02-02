Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Bilet fiyatları gündemde

Galatasaray - Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelenin ilki 17 Şubat 2026 tarihinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Peki Galatasaray - Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte Galatasaray - Juventus bilet fiyatları...

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Bilet fiyatları gündemde
Haber Merkezi
02.02.2026
11:25
02.02.2026
11:25

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan 'nde lig etabı sona erdi. Lig etabının sona ermesinin ardından ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Temsilcimiz 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puanla 20. sırada lig etabını tamamladı. Play-off biletini alan sarı-kırmızılılar kura çekimi sonucunda İtalya Serie A devi ile eşleşti. Juventus ise lig etabı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla, 13. sırada tamamlamıştı. Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan ilk mücadele RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları kapsamında 17 Şubat 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelenin biletlerinin 13 Şubat 2026 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından genel olarak Şampiyonlar Ligi maçlarının biletleri 4-5 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Juventus maçının biletlerinin de 3-4 gün önceden satışa çıkması bekleniyor. Galatasaray tarafından bilet satışlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Juventus maç biletlerinin ne kadar olduğu da henüz netleşmedi. Galatasaray - Juventus maç biletlerinin satış duyurusunun yapılmasının ardından karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın Devler Ligi kapsamında en son evinde oynadığı Atletico Madrid maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 45.000 TL

Delux: 44.500 TL

Lux: 44.250 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 28.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 23.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 19.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 13.000 TL

Kategori 8: 9.000 TL

Kategori 9: 7.500 TL

Kategori 10: 2.350 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL

