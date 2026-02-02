Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Bilet fiyatları gündemde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı sona erdi. Lig etabının sona ermesinin ardından play-off ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puanla 20. sırada lig etabını tamamladı. Play-off biletini alan sarı-kırmızılılar kura çekimi sonucunda İtalya Serie A devi Juventus ile eşleşti. Juventus ise lig etabı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla, 13. sırada tamamlamıştı. Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan ilk mücadele RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları kapsamında 17 Şubat 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelenin biletlerinin 13 Şubat 2026 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından genel olarak Şampiyonlar Ligi maçlarının biletleri 4-5 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Juventus maçının biletlerinin de 3-4 gün önceden satışa çıkması bekleniyor. Galatasaray tarafından bilet satışlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Juventus maç biletlerinin ne kadar olduğu da henüz netleşmedi. Galatasaray - Juventus maç biletlerinin satış duyurusunun yapılmasının ardından karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın Devler Ligi kapsamında en son evinde oynadığı Atletico Madrid maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 45.000 TL

Delux: 44.500 TL

Lux: 44.250 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 28.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 23.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 19.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 13.000 TL

Kategori 8: 9.000 TL

Kategori 9: 7.500 TL

Kategori 10: 2.350 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL