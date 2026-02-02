Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak

Fenerbahçe'de gözler N'Golo Kante'ye çevrilmiş durumda... Son gelen bilgilere göre sarı-lacivertliler, Kante transferini bitirmeye çok yakın. Fenerbahçe, Kante transferi için En-Nesyri takasını sundu. Ancak En-Nesyri'nin Al-Ittihad transferi için Benzama'nın da Al-Hilal ile anlaşması bekleniyor. İşte ölüm üçgenine dönen transferlerle ilgili detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 11:30

Fenerbahçe transfer bombalarını patlattı. Sarı-lacivertliler kadrosuna katmak için büyük bir çaba gösterdiği Kante için Al-Ittihad ile takas formulünü devreye soktu. Kante için anlaşmaya varılırken Fenerbahçe-Al-Ittihad-Al-Hilal arasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

KANTE TRANSFERİ İÇİN EN-NESYRİ BEKLENİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kante takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, bu takasta Kante’ye 4 milyon euro değer biçti. Transferin resmiyet kazanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak

KANTE KADROYA ALINMADI

Temasların ardından Al-Ittihad cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi kulübü, Kanté’nin sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını aktardı.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak

KANTE EN-NESYRİ'Yİ, EN-NESYRİ DE BENZEMA'YI BEKLİYOR

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki transfer sürecinin netleşmesi için ise Ittihad forması giyen Benzema’nın Al-Hilal ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Takımdan ayrılmak istediğini ve Al-Hilal ile anlaştığını açıklayan Benzema’nın transferinin tamamlanmasıyla sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak

Benzema’nın sözleşme uzatma konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kulübüyle sorun yaşadığı belirtilirken, Fransız yıldızın transfer dönemi sona ermeden Al-Hilal’e imza atma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

RONALDA BÜTÜN İŞİ BOZUYOR

Öte yandan Al-Hilal forması giyen Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferine karşı çıkıyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Ölüm üçgeninde sıcak gelişme: Yapbozu Benzema tamamlayacak

Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema’nın Temsilcisi ve Saudi Pro League yönetimi, sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

