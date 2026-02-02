Galatasaray Messi transferi için görüşmelere başladı! Arjantinli yıldızın tek şartı var

Devre arası transfer döneminde kanatlara Noa Lang ve Yáser Asprilla ile katkı yapan Galatasaray, tüm dünyada ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.

DÜNYA BU TRANSFERİ KONUŞACAK!

ABD'de ligin aralık ayında sona ermesi nedeniyle tatilde olan ancak ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için geçici bir transfer hedefleyen 38 yaşındaki yıldız, bu kapsamda Galatasaray'ın gündemine geldi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Birçok otorite tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Arjantinli yıldız, ülkesiyle birlikte son dünya şampiyonu ünvanını korumak istiyor. Bu nedenle lige verilen arada maç kondisyonunu kaybetmek istemeyen Messi, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

"MESSİ'Yİ GALATASARAY'A ÖNERDİLER"

Deneyimli gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini iddia etti. Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi'yi ayarlamak istediler. Çok net" dedi.

"HAVALİMANINDA 1 MİLYON KİŞİ KARŞILAR"

Lionel Messi'nin Dünya Kupası öncesi sakatlık yaşamak istemediğini dile getiren Levent Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

"Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına."

TEK ŞARTI İSTANBUL'DA OYNAMAK

Messi'nin deplasmana gitmek istemediğini, sadece İstanbul'daki maçlarda oynama şartı olduğunu belirten Levent Tüzemen, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla geleceğini söylemiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla" ifadelerini kullandı.

Transferin 4 aylı bir proje olduğunu vurgulayan Tüzemen, "Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu. Eğer Galatasaray, Türkiye Kupası'nda final oynarsa, Messi için dedikleri 12 maçtan 1'i de bu final maçı olacak." diye konuştu.

ARDA TURAN'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray'ın efsane oyuncularından Arda Turan, Galatasaray-Messi haberleri sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Turan, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile yan yana olduğu fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de bitecek.

ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen 38 yaşındaki yıldız, daha önce Barcelona ve PSG'de oynadı.