Cristiano Ronaldo tavrını koydu! Al-Nassr'da kriz: Formayı giymeyecek

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
A Bola’nın haberine göre; Portekizli yıldızın 19. haftada oynanacak Al-Riyadh karşılaşmasında forma giymeme kararı aldığı öne sürüldü.
40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun bu kararı neden aldığı da netlik kazandı. Ronaldo’nun, Suudi Yatırım Fonu’nun diğer kulüplere kıyasla Al-Nassr’ı yönetme şeklinden rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca Ronaldo’nun, Al-Nassr’ın transfer döneminde yeterli yatırım yapmamasından memnun olmadığına dikkat çekildi.