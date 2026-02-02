Cristiano Ronaldo tavrını koydu! Al-Nassr'da kriz: Formayı giymeyecek

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

A Bola’nın haberine göre; Portekizli yıldızın 19. haftada oynanacak Al-Riyadh karşılaşmasında forma giymeme kararı aldığı öne sürüldü.

RONALDO YÖNETİM ŞEKLİNDEN RAHATSIZ

40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun bu kararı neden aldığı da netlik kazandı. Ronaldo’nun, Suudi Yatırım Fonu’nun diğer kulüplere kıyasla Al-Nassr’ı yönetme şeklinden rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

TRANSFER YATIRIMINI YETERSİZ BULUYOR

Haberde ayrıca Ronaldo’nun, Al-Nassr’ın transfer döneminde yeterli yatırım yapmamasından memnun olmadığına dikkat çekildi.