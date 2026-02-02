Menü Kapat
 | Murat Makas

Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar

Fenerbahçe'ye bir aydır peşinde olduğu Ademola Lookman transferinde güçlü rakip çıktı. Fenerbahçe anlaşma noktasına gelse de Lookman Atletico Madrid'e imza attı. Transferde kötü gelişmelerin perde arkası ortaya çıktı.

Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar
02.02.2026
02.02.2026
saat ikonu 10:19

Kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde kötü haber aldı. Fenerbahçe Ademola Lookman için Atalanta ile 35 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusla anlaşmıştı. Njeryalı yıldızla da senelik 8 milyon Euro maaşla el sıkışmıştı.

Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar

LOOKMAN İÇİN SÜRPRİZ TELEFON

Transferde son dakikalarda Atletico Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe, istenen banka teminatında sıkıntı yaşarken İspanyollar aynı bonservis teklifini sundu. O süre zarfında Atalanta cephesine açılan sürpriz telefon işleri tamamen bozdu.

Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar

''MADDİ PROBLEM''

Napoli'nin "Biz çok sıkıntı yaşadık. Türk takımları ile maddi konularda problem oluyor" şeklindeki telefonu Lookman'ın rotasını değiştirdi.

Teknik direktör Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.

Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar

Öte yandan İspanyol basını Lookman'ın, daha düşük maaşla Atletico Madrid'i tercih ettiğini yazarken "Raspadori'nin ayrılmasıyla zayıflayan hücum hattına çok ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlayacak" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.

