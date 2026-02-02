Ademola Lookman transferinin perde arkası! Fenerbahçe'yi bir telefonla devre dışı bıraktılar

Kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde kötü haber aldı. Fenerbahçe Ademola Lookman için Atalanta ile 35 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusla anlaşmıştı. Njeryalı yıldızla da senelik 8 milyon Euro maaşla el sıkışmıştı.

LOOKMAN İÇİN SÜRPRİZ TELEFON

Transferde son dakikalarda Atletico Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe, istenen banka teminatında sıkıntı yaşarken İspanyollar aynı bonservis teklifini sundu. O süre zarfında Atalanta cephesine açılan sürpriz telefon işleri tamamen bozdu.

''MADDİ PROBLEM''

Napoli'nin "Biz çok sıkıntı yaşadık. Türk takımları ile maddi konularda problem oluyor" şeklindeki telefonu Lookman'ın rotasını değiştirdi.

Teknik direktör Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.

Öte yandan İspanyol basını Lookman'ın, daha düşük maaşla Atletico Madrid'i tercih ettiğini yazarken "Raspadori'nin ayrılmasıyla zayıflayan hücum hattına çok ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlayacak" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.