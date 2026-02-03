Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak

Ara transfer dönemini hızlı ve dinamik bir oyuncu ile kapamak isteyen Trabzonspor yönetimi, Teknik direktör Fatih Tekke'nin onayıyla rotasını ABD'ye çevirdi. u ana dek 3 takviye yapan Trabzonspor, Zubkov'un sakatlığı sonrası kanat transferinde gaza bastı. Bordo-mavililer, golcü oyuncu Paul Onuachu'nun eski takım arkadaşını radarına aldı. Teknik direktör Fatih Tekke transfere onay verdi. İşte detaylar...

Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
09:35
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
09:39

Trabzonspor tranfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana dek Nwaiwu (stoper), Lovik (sol bek) ve Umut Nayir (forvet) üç takviye yapan bordo-mavililer, listesine birkaç isim daha ekledi.

Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak

FATİH TEKKE ONAYI VERDİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin onayıyla harekete geçen kulüp yetkilileri, Amerika MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Ganalı Joseph Paintsil için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak

HIZ VE DİNAMİZM KATACAK

Fatih Tekke'nin de beğendiği ve onay verdiği transfer gerçekleşirse bordo-mavililer hücum hattında eksik olan "hız ve dinamizm" sorununu büyük bir oranda çözecek.

Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak

BİRE BİRDE ÇOK ETKİLİ

Paintsil, bir anda patlayıcı gücü ve bire birdeki etkinliğiyle hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilen bir oyuncu. Trabzonspor yönetiminin, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için uygun bir bonservis bedeli veya satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi.

ONUACHU İLE BİRLİKTE AYNI FORMAYI GİYMİŞTİ

Trabzonspor cephesinde Joseph Paintsil transferini öne çıkaran bir diğer unsur ise oyuncunun Paul Onuachu ile olan geçmişi. İki futbolcu, Belçika temsilcisi Genk'te birlikte forma giymişti.

