Mircea Lucescu'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya'nın deneyimli teknik direktörü Mircea Lucescu hastanelik oldu. Geçirdiği ağır grip sonrası geçen hafta tedavi altına alınan ve taburcu edilen 80 yaşındaki Lucescu'nun rahatsızlığı nüksedince yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Romanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta önce taburcu edilen tecrübeli teknik adam yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

EN AZ 3 GÜN HASTANEDE KALACAK

Soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan Lucescu'nun en az 3 gün hastanede kalacağı öğrenildi. Doktorlar 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcının tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacak.

39 DERECE ATEŞ!

Lucescu, ilk hastaneye kaldırıldığında "’Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Mircea Lucescu'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun son olarak Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.

Lucescu'nun başında olduğu Romanya, 26 Mart tarihinde A Milli Takım ile Tüpraş Stadyumu'nda Dünya Kupası elemeleri play-off maçına çıkacak. Kazanan takım, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacak.

