Karayollarına ait iş makinesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Van'da Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında olay meydana geldi. Tendürek Geçidi’nde yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekibinin aracı, yoğun tipiden dolayı refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

ŞOFÖRÜN CENAZESİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şoförün cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Yoğun tipiden dolayı Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı.