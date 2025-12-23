31 Aralık öğleden sonra tatil mi 2025? Resmi günler takvimi

Yeni yıla girmemize az bir süre kalmasıyla beraber 31 Aralık gününün öğleden sonra tatil olup olmadığı da merak konusu haline geldi. Milyonlarca kişinin gündemine yeni yıl tatilinde son durum yer aldı.

31 ARALIK ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ 2025?

2026 yılına gireceğimiz 31 Aralık gecesi için bekleyiş devam ederken öğleden sonra tatil durumu da dikkat çekti. 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için normal mesai düzenine devam edilecek. Buna göre öğleden sonra tatil olmayacak, tam gün mesai uygulanacak.

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

Yeni yıl

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba