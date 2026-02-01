Epstein belgeleri istifa getirdi! Slovakya siyaseti allak bullak oldu

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan suçlu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak tarihinde yayınladığı yeni belgeler dünyanın gündemine oturdu.

Slovakya Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, söz konusu belgelerde Epstein’le yazışmalarının yer aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce Epstein’le kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Başbakan Fico’nun siyasi imajına zarar vermemek için aldığını ifade etti.

"HARİKA BİR DİPLOMAT"

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik danışmanının istifasını onayladığını bildirdi. Lajcak’ı "harika bir diplomat" olarak nitelendiren Başbakan, Slovakya’nın "diplomasi ve dış politika alanında inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" belirtti.

Fico, ülke kamuoyunda Lajcak’ın Epstein’le ilişkisine yönelik tepkileri kendisine karşı bir saldırı olarak nitelendirerek, “Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerde ise Ekim 2018’de Lajcak ile Epstein arasında, kadınlar ve Slovak diplomatın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yakın zamanda yapacağı görüşmeye dair yazışmaların bulunduğu ortaya çıktı.

Epstein’in Lajcak’a gönderdiği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı mesajın ardından Slovak siyasetçinin, "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun" diye sorduğu kaydedildi.

BELGELERDEN BİRÇOK İSİM ÇIKTI

Söz konusu belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Epstein’in, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin anahtar isimlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ve benzeri isimlerle ilişkileri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmıştı.