Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Epstein belgeleri istifa getirdi! Slovakya siyaseti allak bullak oldu

Slovak Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak, Jeffrey Epstein ile yazışmalarının yer aldığı yeni belgeler nedeniyle istifa etti. Lajcak, Başbakan Robert Fico'nun kamu imajına zarar vermemek için bu kararı aldığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Epstein belgeleri istifa getirdi! Slovakya siyaseti allak bullak oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 14:44

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan suçlu ABD'li milyarder 'e yönelik 30 Ocak tarihinde yayınladığı yeni belgeler dünyanın gündemine oturdu.

Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, söz konusu belgelerde Epstein’le yazışmalarının yer aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce Epstein’le kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Başbakan Fico’nun siyasi imajına zarar vermemek için aldığını ifade etti.

Epstein belgeleri istifa getirdi! Slovakya siyaseti allak bullak oldu

"HARİKA BİR DİPLOMAT"

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik danışmanının istifasını onayladığını bildirdi. Lajcak’ı "harika bir diplomat" olarak nitelendiren Başbakan, Slovakya’nın "diplomasi ve dış politika alanında inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" belirtti.

Fico, ülke kamuoyunda Lajcak’ın Epstein’le ilişkisine yönelik tepkileri kendisine karşı bir saldırı olarak nitelendirerek, “Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerde ise Ekim 2018’de Lajcak ile Epstein arasında, kadınlar ve Slovak diplomatın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yakın zamanda yapacağı görüşmeye dair yazışmaların bulunduğu ortaya çıktı.

Epstein’in Lajcak’a gönderdiği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı mesajın ardından Slovak siyasetçinin, "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun" diye sorduğu kaydedildi.

Epstein belgeleri istifa getirdi! Slovakya siyaseti allak bullak oldu

BELGELERDEN BİRÇOK İSİM ÇIKTI

Söz konusu belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Epstein’in, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin anahtar isimlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ve benzeri isimlerle ilişkileri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein düğümü çözülüyor! Yeni belgelerdeki anlaşma dudak uçuklattı
Epstein belgelerinde Türkiye detayı: Robert Koleji yöneticisi talepte bulundu
ETİKETLER
#dışişleri bakanlığı
#Slovakya
#gizli belgeler
#istismar
#jeffrey epstein
#Miroslav Lajcak
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.