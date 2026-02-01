Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Epstein belgelerinde "Putin" detayı! Yerine geçecek ismi seçtiler

Jeffrey Epstein davasında açıklanan son belgeler, Rusya ve Ukrayna liderlerine dair gizli yazışmaları gün yüzüne çıkardı. Dosyalarda, Putin’in halefi olarak görülen bir isimden ve Zelenskiy’nin İsrail ile olan ilişkisine dair iddialardan bahsediliyor.

Epstein belgelerinde
01.02.2026
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:56

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerine geçebileceği değerlendirilen kişinin konuşulduğu ortaya çıktı.

Epstein belgelerinde "Putin" detayı! Yerine geçecek ismi seçtiler

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından belgelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'den bahsedilmesi dikkati çekti.

Epstein belgelerinde "Putin" detayı! Yerine geçecek ismi seçtiler

11 Ocak 2012 tarihli belgede, o dönemde Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi olan İlya Ponomarev'in, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu öne sürüldü.

"EĞER ÖLDÜRÜLMEZSE PUTİN'İN YERİNE GEÇECEK"

Belgede, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)." ifadesi kullanıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Haziran 2016'da Ukrayna'dan oturum izni alan Ponomarev, 2019'da Ukrayna vatandaşı oldu.

Ponomarev'in hakkında Rusya'da açılmış davalar bulunuyor.

ZELENSKİY VE İSRAİL İLİŞKİSİ

Öte yandan belgelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ismi de yer aldı.

Epstein'a 2019'da gelen e-postalardan birinde, "Zelenskiy, yardım arıyor. Putin, (Zelenskiy'nin) İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici tavır sergiliyor." ifadesi kullanıldı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein belgelerinde "Putin" detayı! Yerine geçecek ismi seçtiler

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

