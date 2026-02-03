Epstein'in eski röportajı gündem oldu! "İlluminati benzeri" Üçlü Komisyon vurgusu

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Jeffrey Epstein'e yönelik soruşturmada 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını açıklaması sonrası, söz konusu belgelerde çeşitli ayrıntılar günyüzüne çıktı.

Bunlar arasında yer alan, Epstein'ın ölmeden önce ve yabancı basına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a verdiği bir röportaj da gündeme geldi.

Röportajda Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerine de değinerek, ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın ilişkiler kurduğunu anlattı.

FARKLI KITALARDAN İŞ İNSANLARI BİR ARAYA TOPLANMIŞ

Rockefeller'ın küresel siyasetin, iş dünyası ve liderlerle ele alınması gerektiğini savunduğunu aktaran Epstein, bu anlayış doğrultusunda kurulduğunu belirttiği "Üçlü Komisyon"a da atıfta bulundu.

Epstein, söz konusu yapının zaman zaman "İllimuniati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını fakat Rockefeller'ın bu iddiaları reddettiğini ifade etti.

Jeffrey Epstein, komisyonun Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir "istişare platformu" olarak tasarlandığını ileri sürdü.

Rockefeller'ın seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşılık iş dünyasının daha istikrarlı rol oynadığını düşündüğünü ifade eden Epstein, bu nedenle böyle bir oluşuma öncülük edildiğini savundu.

1990'LARIN BAŞINDA, İLK TOPLANTI TOKYO'DA

Röportajın devamında, genç yaşta Rockefeller Vakfı yönetiminde ve "Üçlü Komisyon" bünyesinde yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epstein, bu çevrelerde Nobel ödüllü akademisyenler ile üst düzey siyasetçi ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini dile getirdi.

Epstein, bu deneyimlerin kendisine göre iş ve siyaset dünyasında paranın sıklıkla talep edilen ancak çoğu zaman yeterince anlaşılmayan bir unsur olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Epstein ayrıca, "Üçlü Komisyon"a katıldığı ilk toplantılardan birinin 1990'ların başında Tokyo'da yapıldığını belirterek, toplantılarda en çok enflasyon konusunun ele alındığını söyledi.

"BİRİNCİ SINIF CİNSEL SALDIRGAN" NİTELEMESİ

Röportajda Jeffrey Epstein, servetinin "kirli para" olduğuna yönelik suçlamaları ve en kötü eylemleri gerçekleştiren kişilerle çalışarak gelir sağladığı eleştirilerini reddetti. Epstein, söz konusu kazançları gelir düzeyi düşük ülkelerde bazı hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalarda kullandığını savundu.

Bu savunma üzerine röportajı yapan kişi Epstein'e, yardım alanlara, söz konusu paranın ABD'de cinsel suçlular için kullanılan resmi sınıflandırmaya göre üçüncü seviye bir cinsel saldırgan suçlusundan geldiğinin söylenmesi halinde nasıl bir tepki vereceklerini sordu.

Epstein, kendisinin üçüncü seviye olmadığını, daha düşük bir kategori olan ve yine de suç kapsamında yer alan birinci seviye "cinsel saldırgan" olarak sınıflandırdı.

Yardımı alan kişilerin paranın kaynağını bilip bilmeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Epstein, bu bilginin paylaşılması halinde dahi tutumlarının değişmeyeceğini öne sürdü.

Röportajı yapan kişinin Epstein'e "şeytan" benzetmesi üzerinden soru sorması üzerine de Epstein, bu nitelemeyi reddederek, kendisiyle yüzleştiğini ima eden "iyi bir aynaya sahibim" ifadesini kullandı.

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.