Bodrum'u sel vurdu! Evler, iş yerleri, cadde ve sokaklar sular altında kaldı: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini giderek artıran sağanak yağış, sele dönüştü. Derelerden taşan sular, ana arterler ile ara sokaklara kapladı.

BAZI VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Günün aydınlanmasıyla birlikte selin geride bıraktığı bilanço ortaya çıktı. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Güvenlik gerekçesiyle bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Bazı bölgelerde küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak ciddi hasar gördü.

SEL EN FAZLA BİTEZ SAHİLİNİ VURDU

Selin en fazla etkilediği noktalardan biri ise Bitez Sahili oldu. Sahil bandındaki neredeyse tüm işletmeler sular altında kalırken, masa ve sandalyeler kuma gömüldü. Sahil boyunca biriken molozlar, çalı çırpı ve ağaç kütükleri alanı adeta kaplama noktasına geldi.

EKİPLER SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sabah saatlerinden itibaren Kaymakamlık koordinasyonunda, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ile emniyet ve jandarma birimleri sahada çalışmalara başladı. İş makineleriyle kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcanırken, hasar tespit çalışmalarının da eş zamanlı olarak başlatıldığı bildirildi. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilçede çok büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Hasarın net boyutunun, saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği belirtildi.