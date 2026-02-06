Sağanak sonrası heyelan! Yola dev kaya parçaları düştü, faciadan kıl payı dönüldü

Batman'ın Sason ilçesinde Alagöz köyü yolunda yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yola devrilen ağaç, taş ve toprak nedeniyle ulaşım kapandı.

Bölgede 2 minibüste bulanan vatandaşlar büyük bir faciadan kıl payı kurtulurken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın tamamen sağlanamadığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.