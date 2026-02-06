Batman'da film gibi soygun! Kar maskeleriyle kuyumcuya girdiler

Batman'da kent merkezinde filmlere konu olacak bir soygun gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi girdi.

Soyguncular, kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu, şüpheliler tarafından silahla yaralanırken, saldırganlar çaldıkları altınlarla birlikte geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ SOYGUNLARI ARIYOR

Soygunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.