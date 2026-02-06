Menü Kapat
Batman'da film gibi soygun! Kar maskeleriyle kuyumcuya girdiler

Batman'da kent merkezindeki bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 soyguncu, kuyumcuyu yaraladıktan sonra dükkandan yüklü miktarda altın çaldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı geniş çaplı arama sürüyor.

Batman'da film gibi soygun! Kar maskeleriyle kuyumcuya girdiler
Batman'da kent merkezinde filmlere konu olacak bir soygun gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi girdi.

Soyguncular, kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu, şüpheliler tarafından silahla yaralanırken, saldırganlar çaldıkları altınlarla birlikte geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Batman'da film gibi soygun! Kar maskeleriyle kuyumcuya girdiler

POLİS EKİPLERİ SOYGUNLARI ARIYOR

Soygunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Batman'da film gibi soygun! Kar maskeleriyle kuyumcuya girdiler

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

