Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Paylaştığınız IBAN sizi hapse kadar götürebilir! Cezadan kaçış yok

Son dönemlerde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarında ciddi anlamda artış görüldü. ‘Benim hesabımda sorun var' bahanesiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden yasa dışı kumar ve bahis ile bağlantılı hesaplardan paraların aklanması için kullanılıyor. Uzmanlar ise ağa düşmemesi için vatandaşları uyararak konunun hapis cezasına kadar gidebileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Paylaştığınız IBAN sizi hapse kadar götürebilir! Cezadan kaçış yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 10:14

Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Son dönemlerde tanıdıklarından ‘rica' ederek IBAN'larını isteyen dolandırıcılar hesapları yasa dışı kumar ve bahis ile bağlantılı hesaplardan paraların aklanması için kullanıyor. Ağa düşürdükleri vatandaşları ciddi anlamda zora düşüren dolandırıcılar kendi para işlemlerini ise kılçıksız hallediyor. uzmanlar ise son dönemde oldukça yayınlaşan IBAN üzerinden dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Paylaştığınız IBAN sizi hapse kadar götürebilir! Cezadan kaçış yok

"IBAN'INIZI VERMENİZ HALİNDE..."

Son yıllarda dolandırıcıların oldukça fazla kullandığı yöntemi açıklayan Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Arkadaşınız, tanıdığınız veya tanımadığınız bir kişi sizden ‘ben hesap bilgilerime şu an ulaşamıyorum' veyahut ‘banka borçlarım nedeniyle IBAN'larımı kullanamıyorum' şeklinde sizden sadece ödünç olarak IBAN'ınızı paylaşmanızı istiyor. Siz IBAN'ınızı paylaştığınızda nereden geldiğinizi bilmediğiniz bir para sizin hesabınıza aktarılıyor. Sadece çekip bu kişiye vermeniz halinde bile maalesef Türk Ceza Kanunu'nda bulunan suçlar veya şüpheli sıfatıyla yer bulabiliyorsunuz" dedi.

"EKRAN KAYDI SİZİN İÇİN HER ZAMAN DAHA GÜVENLİ OLABİLİR"

Hesaba gelen paranın bankaya bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Çakır, "Bazen sizden yüz yüze IBAN istenebilir, bazen tanıdığınız arkadaşlarınızdan mesaj yöntemi ile olabilir. Eğer bir kişiye IBAN'ınızı paylaştıysanız size nereden geldiğini bilmediğiniz bir para geldiğinde bunu mutlaka bankaya geri iadesini istemeye gitmeniz gerekiyor. Diyelim ki nereden geldiğini bilmiyorsunuz bu paranın ve bulamadınız, arkadaşınıza IBAN vermiştiniz, IBAN'ı verirken mesajlaşmaları silmeyin ve kesinlikle o ekran kaydı sizin için her zaman daha güvenli olabilir. Çünkü o kişinin sizden IBAN'ınızı rica ettiğine dair mesaj dosyada sizin samimi olarak suçsuz olduğunuzu kanıtlayacak en önemli etkendir" ifadelerini kullandı.

"10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRSİNİZ"

IBAN üzerinden yaşanan yargılanma sürecini anlatan Çakır, "Kişiyle IBAN'ınızı paylaşmanız sonucunda hangi suçlara ulaşabilir dersek, 'Suç gelirlerini aklama' suçunu oluşturabilir. Bu 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar da adli para cezasını oluşturur. , bahse aracılık suçunu oluşturması ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezası ile sonuçlanabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu oluşabilir. Bu da iştirak olarak da dosyaya sanık veya şüpheli olarak eklenebilirsiniz. Duruma göre hapis cezaları değişir lakin 10 yıla kadar ağır bir cezası vardır. Ayrıca örgüte üye olma suçu da ister istemez oluşturabilir. Bu ceza ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile son bulmuş olur. Bu nedenle gençlerimize, yaşlılarımıza, tanıdık tanımadık hiç kimseye IBAN bilgilerinizi ödünç olarak bile paylaşmamanızı rica ediyoruz. Bilmediğimiz bir yerden sizin IBAN'ınıza para gelirse veyahut bir kişi sizden ödünç istediyse, ödünç istediğine dair mesajı lütfen saklayalım ve ekran kaydı alalım. Bankalara giderek ‘bu paranın nereden geldiğini bilmiyorum, lütfen bana gelen IBAN'a iade istiyorum' şeklinde açıklamalar yaparak kendinizi bir nebze de olsa aklayabilirsiniz" diye konuştu.

Paylaştığınız IBAN sizi hapse kadar götürebilir! Cezadan kaçış yok
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Fenomenlere gece yarısı uyuşturucu operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!
ETİKETLER
#kara para aklama
#yasa dışı bahis
#Iban Dolandırıcılığı
#Dolandırıcılık Yöntemleri
#Suç Gelirlerini Aklama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.