Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Fener Mahallesi 1970 Sokak'ta bulunan Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okuldaki görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine okula polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğlen arası olması nedeniyle okulda görevli personel ve öğrenciler okul dışında olduğu öğrenildi. Bu sırada bazı sınıflarda bulunan öğrenciler okul görevlileri tarafından binadan tahliye edildi.

Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken alevlerin yayılmasını önledi.

KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN ÖĞRENCİ SINIFLARDA ARANDI

Görevlilerin bir öğrenciye ulaşılamadığı ve okul içerisinde olabileceği bilgisini vermesi üzerine itfaiye ekipleri sınıflarda kayıp öğrenciyi aradı. Bir süre sonra itfaiyenin okul içerisinde aradığı öğrencinin dumandan dolayı kendisini kötü hissettiği için olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanında bulunduğu belirlendi.

Dumana maruz kalan öğrenci 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle öğrenci velilerine haber verilerek öğrenciler ailelerine teslim edildi.