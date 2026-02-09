Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda yangın paniği yaşandı. Okulun birinci katındaki memur odasında çıkan yangının fark edilmesi üzerine öğrenciler okuldan hızlıca tahliye edilirken facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken okulda maddi hasar meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 16:00

'nın ilçesinde Fener Mahallesi 1970 Sokak'ta bulunan Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda öğle saatlerinde paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okuldaki görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine okula polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğlen arası olması nedeniyle okulda görevli personel ve öğrenciler okul dışında olduğu öğrenildi. Bu sırada bazı sınıflarda bulunan öğrenciler okul görevlileri tarafından binadan tahliye edildi.

Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği

Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken alevlerin yayılmasını önledi.

KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN ÖĞRENCİ SINIFLARDA ARANDI

Görevlilerin bir öğrenciye ulaşılamadığı ve okul içerisinde olabileceği bilgisini vermesi üzerine itfaiye ekipleri sınıflarda kayıp öğrenciyi aradı. Bir süre sonra itfaiyenin okul içerisinde aradığı öğrencinin dumandan dolayı kendisini kötü hissettiği için olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanında bulunduğu belirlendi.

Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği

Dumana maruz kalan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle öğrenci velilerine haber verilerek öğrenciler ailelerine teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acı üstüne acı! Oğulları ölünce gelin evlerini sattı: Baba felç kaldı
Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı
ETİKETLER
#öğrenci
#yangın
#antalya
#muratpaşa
#Okul Çantası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.