Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

Samsun'un İlkadım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Samsun-Ankara kara yolunun 6. kilometresi Ahulu mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mert C.S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Talu G. yönetimindeki mazot yüklü tankere arkadan çarptı.
Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mert C. S. ağır yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılan Mert C. S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, 19 yaşındaki sürücünün kazadan kısa süre önce ailesine intihar edeceğine dair mesaj attığı iddia edildi. Olayın intihar mı yoksa trafik kazası mı olduğu yönündeki şüpheler üzerine jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Genç sürücü Mert C. S.'nin hayatını kaza yaparak hayatını kaybettiği otomobilin arka camında yazan yazı ise dikkati çekti.
Otomobilin arka camında, "Sık kafana açılırsın" yazısının yer aldığı görüldü.