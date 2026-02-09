Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

Samsun'da ailesine intihar edeceğine dair mesaj atan 19 yaşındaki Mert C. S., kullandığı otomobilin tankere çarptığı kazada hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa trafik kazası mı olduğu yönündeki şüpheler üzerine jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken kaza yapan otomobilin arka camındaki "Sık kafana açılırsın" yazısı dikkati çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 14:54

'un İlkadım ilçesinde feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Samsun-Ankara kara yolunun 6. kilometresi Ahulu mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mert C.S. idaresindeki , aynı istikamette ilerleyen Talu G. yönetimindeki mazot yüklü tankere arkadan çarptı.

Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mert C. S. ağır yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılan Mert C. S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

AİLESİNE VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan, 19 yaşındaki sürücünün kazadan kısa süre önce ailesine intihar edeceğine dair mesaj attığı iddia edildi. Olayın intihar mı yoksa trafik kazası mı olduğu yönündeki şüpheler üzerine jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

OTOMOBİLİN ARKA CAMINDAKİ YAZI DİKKATİ ÇEKTİ

Genç sürücü Mert C. S.'nin hayatını kaza yaparak hayatını kaybettiği otomobilin arka camında yazan yazı ise dikkati çekti.

Ailesine veda mesajı attı, hayatını kaybetti! Otomobilin camındaki dikkati çeken yazı

Otomobilin arka camında, "Sık kafana açılırsın" yazısının yer aldığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kimlik soran teğmene silah çekmeye çalıştı! Şahıs böyle etkisiz hale getirildi
Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü
ETİKETLER
#Otomobil
#trafik kazası
#samsun
#Genç Sürücü
#Intihar Şüphesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.