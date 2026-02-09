Kimlik soran teğmene silah çekmeye çalıştı! Şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde 2022 yılında meydana gelen olayda üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah bulunan A.Y. isimli şahıs, çarşı merkezinde jandarmanın bulunduğu noktanın yanında şüpheli tavırlar sergilerken fark edilmişti. O esnada öğle arasından görev yerine dönmekte olan ve şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma Teğmen A.Ç., kimlik kontrolü yapmak istedi.

SİLAH ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teğmen A.Ç.'nin kimliğini ve bekleme sebebini sorması üzerine şüpheli A.Y., elini beline götürerek silahını çıkarmaya çalıştı. Saniyeler içinde gelişen olayda Teğmen A.Ç.'nin hızlı refleksi ve fiziki müdahalesi, silahın çekilmesine engel oldu. Şüphelinin bu kez teğmene fiziki saldırıda bulunması üzerine cadde ortasında yaşanan boğuşma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görev silahını kullanmadan, çevredeki vatandaşların güvenliğini gözeten Teğmen A.Ç. şahsın peşini bırakmayarak ana cadde üzerinde yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Olay sonrası teğmen hafif şekilde yaralanırken, şüpheli A.Y.'nin üzerinden çok miktarda uyuşturucu madde çıktı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılanmasına devam eden şüpheli, son görülen duruşmada yaklaşık 10 yıl hapis cezası aldı.