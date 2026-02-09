Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü

Busa'nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Eniştesi Alperen Şahin sokakta karşılaşan Fırat Ç., yaşanan tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından tabancayla eniştesine ateş açtı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 13:49

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Fidyekızık Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, gün içinde eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç., eniştesiyle 6. Lale Sokak'ta karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine Fırat Ç., yanında bulundurduğu tabancayla eniştesine ateş açtı.

Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Alperen Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, doktorların buradaki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü

KAYINBİRADER POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olay sonrası cinnet geçirdiği iddia edilen şüpheli Fırat Ç.’nin, evine gelen polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da korkunç kaza! 113 kilometre hızla giden motosiklet, çarptığı aracın içine daldı: O anlar kamerada!
Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık son sağlık durumunu paylaştı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Yıldırım Cinayet
#Fidyekızık Mahallesi
#Enişte Cinayeti
#Kayınbirader Teslim Oldu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.