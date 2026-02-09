Bursa'da kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Fidyekızık Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, gün içinde eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç., eniştesiyle 6. Lale Sokak'ta karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine Fırat Ç., yanında bulundurduğu tabancayla eniştesine ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Alperen Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, doktorların buradaki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYINBİRADER POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olay sonrası cinnet geçirdiği iddia edilen şüpheli Fırat Ç.’nin, evine gelen polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.