Acı üstüne acı! Oğulları ölünce gelin evlerini sattı: Baba felç bıraktı

Kahramanmaraş’ta yaşayan yaşlı çift kazada hayatını kaybeden oğullarının acısı ile mücadele ederken, şimdi de oturdukları evlerinin satıldığını duyarak ikinci bir şok yaşadı. İddialara göre evlerini devrettikleri oğulları ölünce, gelinleri yaşlı çiftten habersiz evi sattı. Haberi duyan baba felç geçirerek yatalak oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 15:03

Onikişubat ilçesinde yaşayan Mehmet (80) ve eşi Güldane Taşdemir (70) çifti, yıllar önce evlerini bakım ve onarımı yaptırması şartıyla oğulları Ramazan Taşdemir'e devretti. Ancak Ramazan Taşdemir 2012 yılında Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğullarının vefatının ardından söz konusu ev, yoluyla gelini ve torunlarına kaldı. Yaşlı çifte ikinci bir darbe ise yaklaşık 2 ay önce geldi. Gelin evi üçüncü bir şahsa sattı. Evi satın alan kişi ise yaşlı çifte evi boşaltmaları için kısa bir süre verdi. Evin satıldığını öğrenen Mehmet Taşdemir ise bu durumun ardından felç geçirerek yatalak hale geldi.

Acı üstüne acı! Oğulları ölünce gelin evlerini sattı: Baba felç bıraktı

“EV KENDİNE LAINCA GELİN KOYDU GİTTİ”

Yaşadıkları acı olayları anlatan 74 yaşındaki Güldane Taşdemir, "Başımıza bir iş geldi. Oğlan dedi ki, 'ana, evi bize verin, yaptıralım, oturalım ev kötü, her yer akıyor' dedi. Biz de evi oğlana verdik. Aradan çok geçmedi, oğlan Osmaniye'de trafik kazası yaptı. Kazadan sonra gelin 'ben burada dururum, sizin yanınızda kalırım' dedi, 'tamam' dedik, biz de 'dur' dedik. 'Ben emekli olacağım' dedi. Sağdan soldan para topladık, emekli ettik. Emekli olduktan sonra ev kendine kalınca, gelin koydu gitti. Gidince de tutmuş evi satmış, bizim hiç haberimiz yok. Sonra bize haber geldi. Evi alan adam geldi, 'evden çıkın' dedi. Kağıt göndermişler 'çıkın' diye. Biz 'kış geldi, nereye gideyim, ne yapayım?' O da dedi ki 'ben bu evi aldım'" dedi.

Acı üstüne acı! Oğulları ölünce gelin evlerini sattı: Baba felç bıraktı

“NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK KALDIK”

Kiralık bir evde bulamadıklarını, ortada kaldıklarını söyleyen Taşdemir, "Bana bir yer göstersinler, yerim yok. Herifim felçli. Evin satıldığını duyunca felç oldu. Ben de şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık" diye konuştu.

Acı üstüne acı! Oğulları ölünce gelin evlerini sattı: Baba felç bıraktı

“O KADAR KARAKTERSİZLİK YAPAMAZ DEDİK”

Anne ve babasının yaşadıklarını aktaran kızı Yeter Taşdemir ise, "Annemin dediği gibi, kardeşim 35 yaşında kaza yaptı, öldü. Gelini emekli yaptılar. Emekli olduktan iki gün sonra gelin çocukları topladı, babasının evine gitti. Bir süre zaman geçti. Sonra evi satmaya karar vermiş. Oradan buradan duyduk, 'satacak' dediler. Biz de 'o kadar karaktersizlik yapamaz' dedik ama yaptı. Evi satmış, hiç haberimiz yok. İhaleye vermiş, ihale ile satılmış. Bize kağıt geldi, 'evden çıkılacak' diye. Evi alan adamlar da 'çıkın' dediler. Bir ay müsaade verdiler, o da doldu. Babam felçli, annem hasta her türlü hastalığı var. Ne olacak, ne yapacağız? Benim de engelli bir çocuğum var. Eşim yok. Ben ancak gelip onların bir yemeğini, bir çorbalarını yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.

