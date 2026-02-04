Yaşlı kadın intihardan kurtarıldı: ‘Beni huzurevine götürün’ diye yalvardı

Manavgat ilçesinde yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve 62 yaşındaki Gülseren Y., Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlayarak hayatına son vermek istedi. Olayı fark eden esnaf yaşlı kadının yanına gitti ve son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

"KURU EKMEĞE BİLE RAZIYIM"

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Ancak gitmek istemeyen Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" ifadelerini kullandı.

"SON ANDA YAKALADIM"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. Yaşlı kadını suya atlamaktan kurtaran esnaf Devrim Çetin, İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu kendisine uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini aktardı. Çetin duyduklarının ardından "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi.