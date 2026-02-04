Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yaşlı kadın intihardan kurtarıldı: ‘Beni huzurevine götürün’ diye yalvardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprüden atlayarak intihar etmeye çalışan yaşlı kadın son anda kurtarıldı. Eve gitmek istemediğini söyleyen yaşlı kadın polis ekiplerine ‘Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün' diye yalvardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaşlı kadın intihardan kurtarıldı: ‘Beni huzurevine götürün’ diye yalvardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 11:10

Manavgat ilçesinde yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve 62 yaşındaki Gülseren Y., Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlayarak hayatına son vermek istedi. Olayı fark eden esnaf yaşlı kadının yanına gitti ve son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

Yaşlı kadın intihardan kurtarıldı: ‘Beni huzurevine götürün’ diye yalvardı

"KURU EKMEĞE BİLE RAZIYIM"

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Ancak gitmek istemeyen Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın intihardan kurtarıldı: ‘Beni huzurevine götürün’ diye yalvardı

"SON ANDA YAKALADIM"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. Yaşlı kadını suya atlamaktan kurtaran esnaf Devrim Çetin, İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu kendisine uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini aktardı. Çetin duyduklarının ardından "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İntihar mesajı yollayıp sırra kadem bastı! Kocası alkollü halde bulunan kadın sinir krizi geçirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürekli intihar girişiminde bulunuyor! 7. kez yaşanan olayda yine ikna edildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.