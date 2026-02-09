Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çift olayında yeni gelişme: Boş altın keseleri bulundu

Ahmet Çakaloğlu isimli vatandaş, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAVGA SESLERİ GELMİŞ

Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BOŞ ALTIN KESELERİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alındığı öğrenildi.

“KENDİ HALİNDE BİR ÇİFTTİ”

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin komşusu Meryem Aksoy, "Kimseye zararları yoktu. Kendi halinde bir çiftti. Her zaman selamlaşırdık. Çok üzgünüz durumdan inanamadık. Nasıl olduğuna inanmıyoruz. Bir an önce failler bulunsun. Olayın ne zaman olduğunu da bilmiyoruz. Herkes gibi bizde sosyal medyadan öğrendik. Bugün de polisler geldi, araştırmalarına devam ediyor. Çok üzgünüz diyecek hiç bir şeyimiz yok" diye konuştu.