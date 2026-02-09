Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çift olayında yeni gelişme: Boş altın keseleri bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı çift ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Polisin olay yeri çalışmaları titizlikle sürdürülürken, evde boş altın keseleri bulunduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 14:24

Ahmet Çakaloğlu isimli vatandaş, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAVGA SESLERİ GELMİŞ

Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BOŞ ALTIN KESELERİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alındığı öğrenildi.

“KENDİ HALİNDE BİR ÇİFTTİ”

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin komşusu Meryem Aksoy, "Kimseye zararları yoktu. Kendi halinde bir çiftti. Her zaman selamlaşırdık. Çok üzgünüz durumdan inanamadık. Nasıl olduğuna inanmıyoruz. Bir an önce failler bulunsun. Olayın ne zaman olduğunu da bilmiyoruz. Herkes gibi bizde sosyal medyadan öğrendik. Bugün de polisler geldi, araştırmalarına devam ediyor. Çok üzgünüz diyecek hiç bir şeyimiz yok" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp alzaymır hastasından acı haber! Yaşlı adamın cansız bedeni kırsalda bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edirne'de korkunç kaza! Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
ETİKETLER
#cinayet
#Kan Davası
#Cinayet Soruşturması
#Bıçaklanarak Ölüm
#Hırsızlık Cinayeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.