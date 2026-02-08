Menü Kapat
12°
Kayıp alzaymır hastasından acı haber! Yaşlı adamın cansız bedeni kırsalda bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adamdan acı haber geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yoğun şekilde aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 11:50

67 yaşındaki alzaymır hastası Kadir A. Karakaya Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları güvenlik güçlerine yaşlı adamın kayıp olduğuna dair ihbarda bulunduktan sonra bölgeye jandarma, AFAD ve kentte faaliyet gösteren 6 kuruluşunda görev yapan toplam 72 personel ile 12 araç ve 1 dron sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin AFAD yönetiminde yaklaşık 12 saat süren çalışmalarının ardından, Yağmurlubey Mahallesi kırsalında Kadir A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadir A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili başlatıldı.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#soruşturma
#Kadir A. Kayıp
#Alzheimer Hastası
#Cansız Beden Bulundu
#Yaşam
