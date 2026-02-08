Kayıp alzaymır hastasından acı haber! Yaşlı adamın cansız bedeni kırsalda bulundu

67 yaşındaki alzaymır hastası Kadir A. Karakaya Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları güvenlik güçlerine yaşlı adamın kayıp olduğuna dair ihbarda bulunduktan sonra bölgeye jandarma, AFAD ve kentte faaliyet gösteren 6 arama kurtarma kuruluşunda görev yapan toplam 72 personel ile 12 araç ve 1 dron sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin AFAD yönetiminde yaklaşık 12 saat süren çalışmalarının ardından, Yağmurlubey Mahallesi kırsalında Kadir A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadir A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.