TGRT Haber
TGRT Haber
CANLI
Hava Durumu
SON DAKİKA!
Sağlık
 Banu İriç

Üçlü salgın bir arada! 'Hayatımda böylesini görmedim' diyenler artıyor

Ocak ayı itibarıyla Türkiye üç salgının birden etkisi altına girdi. İnsanların daha önce hiç yaşamadıklarını söyledikleri belirtilerle baş gösteren bu hastalıklar özellikle zayıf bünyelerde ağır seyrediyor. H3N2, RSV ve COVID-19'un üçlü ve aynı anda başladığını söyleyen uzmanlar uyarılarda bulundu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.01.2026
22:46
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
22:51

Hastanelerin acil servisleri yeni yıldan bu yana üçlü salgın etkisiyle dolup taşıyor. Yaşayanların bu zamana kadar tecrübe ettikleri tüm kış hastalıklarına göre daha ağır seyrettiğini söylediği bu hastalık uzun süreli yatırıyor.

Üçlü salgın bir arada! 'Hayatımda böylesini görmedim' diyenler artıyor

BU KIŞ ÜÇLÜ SALGINLA GEÇİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu kışın "üçlü salgın" (tripledemic) ile geçtiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, "Hastalarımız daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli ve yaygın vücut ağrılarından şikayet ediyor" dedi.
ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) verilerine göre bu kış; Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19’un aynı anda yayılım gösterdiğini ifade eden Özkaya, özellikle yaygın kas ve eklem ağrılarının bu sezonun en belirgin özelliği olduğuna dikkat çekti.

Üçlü salgın bir arada! 'Hayatımda böylesini görmedim' diyenler artıyor

"KEMİKLERİM KIRILIYOR GİBİ" DENİYOR

Bu yıl baskın olan influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik ve "kemiklerim kırılıyor gibi" tarif edilen ağrılarla seyrettiğini belirten Özkaya, COVID-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve yaygın vücut sızılarının öne çıktığını söyledi. RSV’nin ise özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerde ağır kas ağrılarına ve solunum sıkıntısına yol açtığını vurguladı.

Üçlü salgın bir arada! 'Hayatımda böylesini görmedim' diyenler artıyor


Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Birçok enfeksiyon istirahat ve sıvı alımıyla geçebilir. Ancak ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ya da şikayetlerin 10 günü aşması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.
Antibiyotiklerin virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmadığını hatırlatan Özkaya, gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Grip aşısı yüzde 100 koruma sağlamasa da hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi
Çocuklar için influenza alarmı!
#solunum yolu enfeksiyonları
#Rsv
#Influenza
#Doktor Tavsiyesi
#Covid-19
#Kış Hastalıkları
#Üçlü Salgın
#Sağlık
TGRT Haber
