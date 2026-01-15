Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi

ABD'li araştırmacılar, uzun Kovid hastalarının kanında Alzheimer ile bağlantılı "tau" proteininin seviyelerinde ciddi artış tespit etti. Uzmanlar, bu durumun ilerleyen yaşlarda kalıcı beyin hasarına ve nörodejeneratif hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 15:16

enfeksiyonu sonrası geçmeyen beyin sisi ve gibi belirtiler, ilerleyen yaşlarda ciddi bir tehdide işaret ediyor olabilir. ABD'li araştırmacılar, bu tür şikayetleri yaşayan hastaların kanında ile ilişkili proteinlerde belirgin bir artış tespit etti.

Uzun Kovid hastalarından alınan kan örneklerini mercek altına alan uzmanlar, Alzheimer ve diğer demans türleriyle doğrudan bağlantılı olan "tau" proteini seviyelerinde ciddi bir yükseliş gözlemledi. Bu proteinin anormal kümeleri, beyindeki sinir hücrelerinin içinde düğümler oluşturarak iletişimi bozuyor ve hastalığın temel belirtileri olan hafıza kaybı ile bilişsel gerilemeye yol açabiliyor.

Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi

ENFEKSİYONUN ETKİSİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR

Çalışmanın baş yazarı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Benjamin Luft, virüsün etkilerinin enfeksiyondan yıllar sonra bile sonuç doğurabileceğini belirtti. Uzmana göre geçirilen enfeksiyon, Alzheimer hastalığında görülenlere benzer nörobilişsel sorunlar da dahil olmak üzere kronik rahatsızlıkları tetikleme potansiyeli taşıyor.

Ayrıca Dr. Luft, aşıların ve tedavilerin akut enfeksiyonu önlemedeki önemine dikkat çekerek hastalığın vücuda yerleşip uzun vadeli hasarlara yol açmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi

BELİRTİLER UZADIKÇA RİSK SEVİYESİ ARTIYOR

eBioMedicine dergisinde yayımlanan bulgulara göre, Kovid sonrası nörolojik belirtiler geliştiren kişiler gelecekte nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Araştırmacılar katılımcılardan alınan kan örneklerini inceledi.

Katılımcıların Kovid öncesi ve enfeksiyondan ortalama 2,2 yıl sonraki değerleri karşılaştırıldı. Baş ağrısı, vertigo veya beyin sisi gibi nörolojik semptomlar yaşayan kişilerde, enfeksiyon sonrasında kandaki tau seviyelerinde yüzde 60'a varan bir artış saptandı.

Özellikle bilişsel semptomları 18 aydan uzun süre devam eden bireylerde iyileşme süreci daha kısa olanlara kıyasla biyobelirteç seviyelerinin çok daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmacılar bu durumun, bireyler yaşlandıkça bilişsel işlevlerde kötüleşmeye işaret edebileceği uyarısında bulundu.

Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi

"KALICI BEYİN HASARININ İŞARETİ OLABİLİR"

Çalışmanın ortak yazarı Prof. Sean Clouston, kanda yükselen tau seviyesinin kalıcı beyin hasarının bilinen bir göstergesi olduğunu ifade etti. Prof. Clouston, uzun Kovid'in zamanla kötüleşebileceğini, nörolojik semptomların veya bilişsel zorlukların giderek yoğunlaşabileceğini belirtti.

Ancak gözlemlenen tau artışının, Alzheimer geliştiren kişilerdeki biyolojik süreçle aynı yolu izleyip izlemediği henüz tam olarak netlik kazanmış değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadının midesinden çıkanlar şoke etti! Doktorlar bile şaştı kaldı: Neredeyse bir bebek ağırlığında
Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor
ETİKETLER
#baş ağrısı
#kovid-19
#alzheimer
#Nörodejeneratif Hastalıklar
#Uzun Kovid
#Beyin Sisi
#Tau Protein
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.