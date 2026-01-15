Kovid geçirmiş olanlar dikkat! Bilim insanlarından 'saatli bomba' uyarısı: Kanda tespit edildi

Kovid-19 enfeksiyonu sonrası geçmeyen beyin sisi ve baş ağrısı gibi belirtiler, ilerleyen yaşlarda ciddi bir tehdide işaret ediyor olabilir. ABD'li araştırmacılar, bu tür şikayetleri yaşayan hastaların kanında Alzheimer ile ilişkili proteinlerde belirgin bir artış tespit etti.

Uzun Kovid hastalarından alınan kan örneklerini mercek altına alan uzmanlar, Alzheimer ve diğer demans türleriyle doğrudan bağlantılı olan "tau" proteini seviyelerinde ciddi bir yükseliş gözlemledi. Bu proteinin anormal kümeleri, beyindeki sinir hücrelerinin içinde düğümler oluşturarak iletişimi bozuyor ve hastalığın temel belirtileri olan hafıza kaybı ile bilişsel gerilemeye yol açabiliyor.

ENFEKSİYONUN ETKİSİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR

Çalışmanın baş yazarı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Benjamin Luft, virüsün etkilerinin enfeksiyondan yıllar sonra bile sonuç doğurabileceğini belirtti. Uzmana göre geçirilen enfeksiyon, Alzheimer hastalığında görülenlere benzer nörobilişsel sorunlar da dahil olmak üzere kronik rahatsızlıkları tetikleme potansiyeli taşıyor.

Ayrıca Dr. Luft, aşıların ve tedavilerin akut enfeksiyonu önlemedeki önemine dikkat çekerek hastalığın vücuda yerleşip uzun vadeli hasarlara yol açmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

BELİRTİLER UZADIKÇA RİSK SEVİYESİ ARTIYOR

eBioMedicine dergisinde yayımlanan bulgulara göre, Kovid sonrası nörolojik belirtiler geliştiren kişiler gelecekte nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Araştırmacılar katılımcılardan alınan kan örneklerini inceledi.

Katılımcıların Kovid öncesi ve enfeksiyondan ortalama 2,2 yıl sonraki değerleri karşılaştırıldı. Baş ağrısı, vertigo veya beyin sisi gibi nörolojik semptomlar yaşayan kişilerde, enfeksiyon sonrasında kandaki tau seviyelerinde yüzde 60'a varan bir artış saptandı.

Özellikle bilişsel semptomları 18 aydan uzun süre devam eden bireylerde iyileşme süreci daha kısa olanlara kıyasla biyobelirteç seviyelerinin çok daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmacılar bu durumun, bireyler yaşlandıkça bilişsel işlevlerde kötüleşmeye işaret edebileceği uyarısında bulundu.

"KALICI BEYİN HASARININ İŞARETİ OLABİLİR"

Çalışmanın ortak yazarı Prof. Sean Clouston, kanda yükselen tau seviyesinin kalıcı beyin hasarının bilinen bir göstergesi olduğunu ifade etti. Prof. Clouston, uzun Kovid'in zamanla kötüleşebileceğini, nörolojik semptomların veya bilişsel zorlukların giderek yoğunlaşabileceğini belirtti.

Ancak gözlemlenen tau artışının, Alzheimer geliştiren kişilerdeki biyolojik süreçle aynı yolu izleyip izlemediği henüz tam olarak netlik kazanmış değil.