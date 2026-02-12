Menü Kapat
Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki otomobil, refüje çarpıp lastiğinin patlamasının ardından yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı. Feci kazada 23 yaşındaki sürücü Ömer Faruk Ş. hayatını kaybederken sürücünün annesi S.Ş. ise yaralandı.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü
Adana'nın ilçesinde feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bahçeşehir Mahallesi'nde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu oldu.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ömer Faruk Ş.'nin kullandığı otomobil ilk olarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayan araç kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıkran sonra yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü

ANNE YARALANDI, OĞLU ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

