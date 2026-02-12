Adana'da yürekleri yakan kaza! Anne yaralandı, oğlu öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bahçeşehir Mahallesi'nde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ömer Faruk Ş.'nin kullandığı otomobil ilk olarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayan araç kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıkran sonra yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

ANNE YARALANDI, OĞLU ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.