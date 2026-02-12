Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Mersin'de sırlarla dolu olay! Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis ekipleri gözlerine inanamadı. Evde incelemelerde bulunan ekipler banyoda erkek cesediyle karşılaştı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
09:42
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
09:44

Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 gencin saat 04.00 sırlarında kavgaya tutuşması nedeniyle komşuların gözüne uyku girmedi. Bir türlü bitmeyen kavgayı ayırmak için komşular ihbarda bulundu. 23 yaşındaki H.M.T. olay yerine gelen ekiplere kapıyı açtı. Ekipler evde yaptığı incelemede ev arkadaşı Baki B.'yi banyoda baygın şekilde buldu.

Mersin'de sırlarla dolu olay! Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin'de sırlarla dolu olay! Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı

EV ARKADAŞI DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Mersin'de sırlarla dolu olay! Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı
ETİKETLER
#adana
#kavga
#cinayet
#gözaltı
#Şüpheli Ölüm
#Yaşam
TGRT Haber
