Konut satışında yeni dönem! 3 gün sonra başlıyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'

İnternetten konut satışında yeni dönem başlıyor. Artık konut sahibi ilan vermeden önce e-devletten doğrulama yapmak zorunda olacak. 3 ilde pilot uygulama olarak başlayan düzenleme 15 Şubat tüm Türkiye'de geçerli olacak. Doğrulama yapılmayan ilanlar kaldırılacak. İşte detaylar...

sektöründe sahte ilan, , kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için ilanlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hayata geçirilmişti. Uygulama şimdi de satılık ilanlar için devreye alınacak.

Konut satışında yeni dönem! 3 gün sonra başlıyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'

3 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Tüm Girişimci Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" dedi.

Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu kaydeden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var” diye konuştu.

Mal sahipleri de sistemi kullanmak zorunda.

Konut satışında yeni dönem! 3 gün sonra başlıyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'

NASIL BAŞVURULACAK?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor.

Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.

Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.

Konut satışında yeni dönem! 3 gün sonra başlıyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'
