Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Dinmeyen acı! Özgecan Aslan'ın katledilişinin 11. yıl dönümünde acılı babanın sözleri damga vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, vefatının 11. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anne Songül ve baba Mehmet Aslan’ın gözyaşları sel olurken, baba Aslan artan kadın cinayetlerine karşı "Biraz kendimize gelelim. Sevgiden, barıştan başka, adaletten başka bu işin bir çıkış yolu yok" diyerek seslendi.

12.02.2026
12.02.2026
03:04

Mersin'in ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve yakınları, Özgecan'ın Toroslar ilçesi Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Anne Songül Aslan, kızının kabrine çiçek koyduktan sonra mezar taşını öptü, bir süre Kur'an-ı Kerim okudu.

ACILARI 11 YILDIR DİNMEDİ

Aslan ailesi, 11’inci ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı kabri başında dualarla andı. Anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan’ın da yer aldığı anma programında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı anmada Aslan çifti zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları ve katılan vatandaşlar da Özgecan’ın mezarı başında dua ederek aileye destek verdi. Mezara çiçekler bırakılırken, Özgecan rahmet ve özlemle anıldı.

"SEN NASIL KADINA DOKUNURSUN, KATLEDERSİN?"

Baba Mehmet Aslan gazetecilere yaptığı açıklamada, artan kadın cinayetlerine tepkisini dile getirirken, "Sen nasıl kadına dokunursun, katledersin? Nasıl uygularsın? Her gün bir kadın cinayeti. Biraz kendimize gelelim. Sevgiden, barıştan başka, adaletten başka bu işin bir çıkış yolu yok. Allah gönderdiği son dinin adını İslam koymuş, İslam barış demek. Bir parça seveceksin, bir parça anlayışlı olacaksın. Başka bir şey yok. Nedir yani? Üç günlük dünyanın çukurundayız. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız, birbirimizi seveceğiz. Birazcık anlayış göstereceğiz. Ne diye gidip küçük çocukların, kızların, erkeklerin ırzına geçiyorsunuz? Şeref dediğin şey aklın kendisidir. Akıl da hikmet olmadan çalışmıyor" dedi.

"ÖZGEM 11 YIL OLDU GÖÇ EDELİ"

Anne Songül Aslan ise evladının yokluğunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, "Özgem 11 yıl oldu göç edeli. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin diyorum. Hiçbir suçu yoktu evladımın. Hayalleri vardı, hedefleri vardı. 'Okuyacağım, dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Çok dürüsttü, çok namusluydu, çok böyle pozitif bir insandı. Hep güler yüzlüydü. Derslerine çalışırdı, işinde gücünde bir kızdı. Allah ona o acıyı yaşatanların aynısını onlara yaşatsın diyorum. Böyle suçsuz, günahsız evlatlarımız birer birer gidiyor" diye konuştu.

