Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bahçecik Barajı yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi, tıra arkadan çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Feci kazada serviste bulunan H.K. hayatını kaybederken, sürücü ile beraber D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, H.K.'nın da cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.