Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı

Meteoroloji'den İzmir için yapılan "sarı kodlu" yağış uyarısının ardından kuvvetli yağış sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Şehrin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle dönerken ana arterlerde trafik kilitlendi. Meteoroloji yetkililerinden yağışla ilgili vatandaşlara da uyarı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 10:46

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde "sarı kodlu" kuvvetli yağış uyarısı yaptığı şehirlerden biri de İzmir olmuştu. Söz konusu uyarının ardından beklenen sağanak, sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran yağış nedeniyle İzmir'in birçok noktasında caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı

TRAFİK TAMAMEN KİLİTLENDİ

Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri, kentin ana arterlerinden olan Gaziemir Akçay Caddesi oldu. Normal şartlarda da yoğun trafiğin yaşandığı Optimum AVM bölgesinde, su birikintileri ve görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafik tamamen kilitlendi. Sürücüler, yavaşlayan trafik akışı nedeniyle dakikalarca direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Hem sürücüler hem de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar zor anlar yaşadı.

İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde ise bir süredir devam eden ancak henüz tamamlanamayan altyapı çalışmaları, sağanak yağışla birleşince sokaklar suyla doldu. Narlıdere ilçesinde de yine benzer görüntüler yer aldı ve su birikintilerinin bulunduğu caddelerde araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı

Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Trafik polisleri ise ana yollarda aksamaların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lisede akran dehşeti! 4 kişi muşta ile döve döve bayılttı: Yaşadığı korku dolu anları anlattı
Meteoroloji 12 Şubat için uyarılarını sıraladı: Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağış devam ediyor! Doğu’da çığ tehlikesi var
ETİKETLER
#su baskını
#Meteoroloji Uyarısı
#İzmir Sel
#Trafik Kilitlendi
#İzmir Yağış
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.