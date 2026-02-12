Para üstü kavgası kamerada: Marketi savaş alanına çevirdiler

Nilüfer ilçesinde marketten alışveriş yapan müşteri, para üstünün eksik verildiğini öne sürdü ve iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan müşteri, raftan eline geçirdiği ürünleri esnafa doğru fırlattı. İş yeri sahibinin de müşteriye şişe fırlatarak karşılık vermesiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, tarafların birbirine şişe ve sandalyelerle saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.