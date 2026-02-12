Yan bakma kavgasında kan döküldü! Bıçaklanarak yaralandılar

Menü Kapat
KURUMSAL
11°
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir lokantada yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken alkollü olduğu iddia edilen şahıs, yemek yiyen 2 kişiyi bıçakladı. Olayda dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'in ilçesinde bir lokantada bıçaklar çekildi. Olayın yaşandığı adres, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi oldu. Edinilen bilgiye göre, lokantada yemek yiyen 3 kişiye, daha sonra işletmeye giren ve alkollü olduğu iddia edilen biri kadın 3 şahıs tarafından "Ne bakıyorsun?" diye tepki gösterildi.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları tarafından 3 şahıs uzaklaştırıldı. Fakat tekrar lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri elindeki bıçak ile 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçakladı. Şüpheli şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Faruk Ç., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Murat A. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşletme önündeki kan lekeleri çalışanlar tarafından yıkandı. Öte yandan kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

