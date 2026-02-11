Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Muğla'nın iki ilçesinde eğitime ara

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde 12 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Sağanak yağış sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği şehirde su baskınları yaşandı, bazı noktalarda sel oldu. Perşembe günü de sürmesi beklenen hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

Muğla'nın iki ilçesinde eğitime ara
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 23:53

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtilerek eğitime ara verildi.

Muğla'nın iki ilçesinde eğitime ara

EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Muğla'nın iki ilçesinde eğitime ara

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

