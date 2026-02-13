Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya, ABd ve Ukrayna'dan oluşan üçlü zirvenin bir sonraki turunun 17 ve 18 Şubat'ta İsviçre'de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor

Peskov Moskova heyetine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin başkanlık edeceğini belirtti. Ukrayna ile ilgili gündemin ayrıntılarına dair bilgi vermeyen Peskov, Rusya'nın ABD ile ekonomik iş birliği görüşmelerine de devam etmeyi umduğunu ifade etti.

Peskov, herhangi bir anlaşmanın Ukrayna meselesinin çözümü yönündeki ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı. Peskov, Abu Dabi görüşmelerini "yapıcı ancak zorlu" olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı danışmanı Yuri Ushakov, toprak meselesinin müzakerelerin "ana sorusu" olmaya devam ettiğini, ancak diğer konuların da çözüme kavuşmadığını söyledi.

ZİRVE İÇERİĞİ

Üçlü görüşmelerin son turu geçtiğimiz hafta 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı Igor Kostyukov başkanlık etmişti.

ABD tarafını ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner temsil etmişti. Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderlik etmişti.

Peskov, Abu Dabi görüşmelerini "yapıcı, ancak zorlu" olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ise toprak sorununun müzakerelerin "ana sorunu" olmaya devam ettiğini, ancak diğer konuların da çözüme kavuşmadığını söylemişti.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta yine Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.