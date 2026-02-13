Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov; Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki süregelen üçlü zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Peskov, zirvenin yeni turunun tarihini ve yerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 16:08

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, , ve 'dan oluşan üçlü zirvenin bir sonraki turunun 17 ve 18 Şubat'ta 'de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü zirvenin bir sonraki turunun 17-18 Şubat'ta İsviçre'de yapılacağını ve gündemin Ukrayna meselesinin çözümüne odaklanacağını belirtti.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü zirvenin bir sonraki turu 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'de gerçekleştirilecek.
Moskova heyetine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık edecek.
Rusya, ABD ile ekonomik iş birliği görüşmelerine devam etmeyi umuyor.
Herhangi bir anlaşmanın Ukrayna meselesinin çözümündeki ilerlemeye bağlı olduğu vurgulandı.
Abu Dabi'de yapılan görüşmeler yapıcı ancak zorlu olarak nitelendirildi.
Toprak meselesi, müzakerelerin ana sorunu olmaya devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Peskov Moskova heyetine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin başkanlık edeceğini belirtti. Ukrayna ile ilgili gündemin ayrıntılarına dair bilgi vermeyen Peskov, Rusya'nın ABD ile ekonomik iş birliği görüşmelerine de devam etmeyi umduğunu ifade etti.

Peskov, herhangi bir anlaşmanın Ukrayna meselesinin çözümü yönündeki ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı. Peskov, Abu Dabi görüşmelerini "yapıcı ancak zorlu" olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı danışmanı Yuri Ushakov, toprak meselesinin müzakerelerin "ana sorusu" olmaya devam ettiğini, ancak diğer konuların da çözüme kavuşmadığını söyledi.

Kremlin tarih ve yeri duyurdu! Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü zirvenin yeni turuna hazırlanıyor

ZİRVE İÇERİĞİ

Üçlü görüşmelerin son turu geçtiğimiz hafta 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı Igor Kostyukov başkanlık etmişti.

ABD tarafını ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner temsil etmişti. Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderlik etmişti.

Peskov, Abu Dabi görüşmelerini "yapıcı, ancak zorlu" olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ise toprak sorununun müzakerelerin "ana sorunu" olmaya devam ettiğini, ancak diğer konuların da çözüme kavuşmadığını söylemişti.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta yine Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesinin ilk gününde Rusya'dan yeni saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var
Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#isviçre
#zirve
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.