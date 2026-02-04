Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

BAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesinin ilk gününde Rusya'dan yeni saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde üçlü formatta gerçekleştirdiği barış görüşmelerinin ilk günü sona erdi. Görüşmelerin ardından Rusya güçleri Ukrayna'da bir pazar yerini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

BAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesinin ilk gününde Rusya'dan yeni saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 21:42
|
04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 21:42

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), ABD, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerinin katılımıyla üçlü formatta gerçekleştirilen barış görüşmelerinin ilk günü sona erdi.

ABD, Rusya ve Ukraynalı müzakere heyetleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen üçlü formattaki görüşmelerin ilk turunun ardından, bugün Ukrayna’daki barış sürecine ilişkin en zorlu meseleleri ele almak üzere bir kez daha Abu Dabi’de bir araya geldi.

Ukraynalı müzakere heyetinin başkanlığını üstlenen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, iki günlük müzakere turunun ilk gününde gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"ÇALIŞMALAR SOMUT VE VERİMLİYDİ"

Umerov, "Abu Dabi’deki üçlü görüşmenin ardından müzakere süreci, çalışma grubu formatında devam etti. Ukrayna heyetinde benimle beraber Kirilo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi ve Oleksandr Bevz de yer aldı. Amerikan tarafında istişarelere katılanlar ise Steve Witkoff, Jared Kushner ve Josh Gruenbaum’un yanı sıra Daniel Driscoll ve General Alex Grynkewich oldu. Rusya tarafı üst düzey askeri yetkililer tarafından temsil edildi. Çalışmalar somut ve verimliydi. Somut adımlar ve pratik çözümler üzerine odaklanıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için bir rapor hazırlıyoruz" dedi.

BAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesinin ilk gününde Rusya'dan yeni saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var

Bir Amerikalı yetkili ise basına yaptığı açıklamada, görüşmelerin yapıcı olduğunu ve yarın devam edeceğini açıkladı.

Abu Dabi’deki iki günlük müzakere turu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’yı ABD arabuluculuğunda uzlaşılan enerji ateşkesini bozmakla suçlamasından sonra geldi. Rusya’nın 3 Şubat gecesi 71 füze ve 450 insansız hava aracıyla bu kışın en şiddetli saldırısını gerçekleştirmesinin ardından Zelenskiy, Ukrayna’nın müttefiklerini Rusya’nın saldırısını cevapsız bırakmamaya davet etmiş ve bu saldırının Ukrayna’nın müzakerelere ilişkin yaklaşımını etkileyeceğini söylemişti.

GÖRÜŞME SONRASI RUSYA, UKRAYNA'YA SALDIRDI

Bugün Abu Dabi’deki görüşmenin başlamasından kısa bir süre sonra da Rus güçleri, Ukrayna’nın doğusunda kalabalık bir pazar alanını misket bombalarıyla vurdu ve Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin’in açıklamasına göre en az 7 kişinin ölümüne ve 15 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

ABD arabuluculuğundaki müzakereler çerçevesinde Rusya, herhangi bir anlaşmanın ön şartı olarak Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki kısmından çekilmesini şart koşuyor. Ukrayna ise çatışmanın mevcut cephe hattı itibarıyla dondurulmasını talep ederek kendi kontrolünde bulunan topraklardan çekilme taleplerini reddediyor.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna savaşa son verecek kararlar alana kadar Ukrayna’da savaşmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Abu Dabi’de ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler, Moskova ve Kiev arasında doğrudan temas kurulan ilk müzakereler olma özelliği taşıyor. Abu Dabi öncesindeki müzakereler, ABD müzakere heyetinin Ukrayna ve Rusya heyetleri ile ayrı görüşmeler yoluyla mekik diplomasisi gerçekleştirmesi şeklinde ilerliyordu.
Rusya, Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmını işgal altında tutuyor. Rus güçleri, 2024’ün başından bu yana Ukrayna topraklarında ülkenin yüzde 1,5’ine karşılık gelen bir ilerleme kaydetti.

