Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

BAE'deki kritik Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi sona erdi

Rusya-Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün başlayan üçlü zirve bugün tamamlandı. Görüşmelerin sonucunda somut bir ilerleme kaydedildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

BAE'deki kritik Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi sona erdi
Rusya-Ukrayna ve ABD arasında dün Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) başlayan görüşmeler bugün de sürdü.

Fransız haber ajansı AFP’nin toplantıya katılan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, başkent Abu Dabi’de bir araya gelen heyetler görüşmelerini tamamladı.

İLERLEME SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI BİLİNMİYOR

Ancak temaslarda somut bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya’nın devlet haber ajansı RIA Novosti, Rus heyetinin görüşmeler sonrası otele döndüğünü bildirirken, ABD heyetinin ise havalimanına geçtiğini aktardı.

#Dünya
