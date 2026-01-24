BAE'deki kritik Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi sona erdi

Rusya-Ukrayna ve ABD arasında dün Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) başlayan görüşmeler bugün de sürdü.

Fransız haber ajansı AFP’nin toplantıya katılan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, başkent Abu Dabi’de bir araya gelen heyetler görüşmelerini tamamladı.

İLERLEME SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI BİLİNMİYOR

Ancak temaslarda somut bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya’nın devlet haber ajansı RIA Novosti, Rus heyetinin görüşmeler sonrası otele döndüğünü bildirirken, ABD heyetinin ise havalimanına geçtiğini aktardı.