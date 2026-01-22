Menü Kapat
TGRT Haber
 | Selahattin Demirel

Zelenskiy duyurdu! Ukrayna, Rusya ve ABD BAE'de görüşme yapacak

2022'den beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya'yı temsil eden heyetlerin cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geleceğini duyurdu.

Zelenskiy duyurdu! Ukrayna, Rusya ve ABD BAE'de görüşme yapacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ile İsviçre'nin Davos kasabasında görüştü. Zelenskiy, verimli ve anlamlı geçtiğini belirttiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüşmesi hakkında bilgi veren Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ABD ve Ukrayna heyetlerinin sürdürdüğü çalışmaları ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy duyurdu! Ukrayna, Rusya ve ABD BAE'de görüşme yapacak

"HEYETLER HER GÜN ÇALIŞIYOR"

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY ABD'DEN EK FÜZE PAKETİ TALEP ETTİ

Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy duyurdu! Ukrayna, Rusya ve ABD BAE'de görüşme yapacak

BAE'DE ÜBİR ARAYA GELECEKLER

Zelenskiy ayrıca Ukrayna, ABD ve Rusya'nın yarın ve cumartesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşecekleri bilgisini de paylaştı.

#Dünya
