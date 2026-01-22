Zelenskiy duyurdu! Ukrayna, Rusya ve ABD BAE'de görüşme yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ile İsviçre'nin Davos kasabasında görüştü. Zelenskiy, verimli ve anlamlı geçtiğini belirttiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüşmesi hakkında bilgi veren Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ABD ve Ukrayna heyetlerinin sürdürdüğü çalışmaları ele aldıklarını aktardı.

"HEYETLER HER GÜN ÇALIŞIYOR"

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY ABD'DEN EK FÜZE PAKETİ TALEP ETTİ

Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

BAE'DE ÜBİR ARAYA GELECEKLER

Zelenskiy ayrıca Ukrayna, ABD ve Rusya'nın yarın ve cumartesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşecekleri bilgisini de paylaştı.