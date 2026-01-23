Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Savaş sona erecek mi? Rusya Ukrayna ve ABD heyetleri BAE'de bir araya geldi

Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den beri devam eden savaşın ne zaman sona ereceği merak edilirken Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki üçlü görüşme Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de başladı.

Savaş sona erecek mi? Rusya Ukrayna ve ABD heyetleri BAE'de bir araya geldi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 21:57
|
23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 21:57

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna Zirvesine ev sahipliği yapıyor. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin Abu Dabi’de başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Görüşmeler bugün Abu Dabi’de başladı ve 2 gün sürecek. Bu, diyaloğu teşvik etmek ve krize siyasi çözümler bulmak için yürütülen devam eden çabaların bir parçasıdır" denildi.

Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmelerin ilk turunun, "medya ve kamuya tamamen kapalı olarak" gerçekleştirileceğini aktardı.

DONBAS ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIK KONUŞULACAK

Abu Dabi görüşmeleri, barış sürecini ilerletmek için bir zemin oluşturmayı, doğrudan toprak ve Donbas üzerindeki anlaşmazlığı ele almayı ve bunun üzerine güvenlik mekanizmaları ile siyasi uzlaşı yollarını tartışmayı amaçlıyor.

Savaş sona erecek mi? Rusya Ukrayna ve ABD heyetleri BAE'de bir araya geldi

ZELENSKİY: HERKES NE YAPACAĞINI BİLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Abu Dabi görüşmelerinin başlamasından kısa bir süre önce tüm müzakere ekibiyle "görüşme yaptığını" söyledi. Ukrayna medyasının aktardığına göre; Zelenskiy, "Bütün ekibimiz orada, herkesle konuştuk, herkes ne yapacağını biliyor. Görüşmelerin çerçevesi, ele alınacak konular ve istenen sonuçları tartıştık. Formatların farklı olabileceğini de konuştuk. Ekip, sahada kararlar alacak ve diyalog nasıl ilerlerse yaklaşımını ona göre ayarlayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı olan Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmeye sadece Putin’in talimatları doğrultusunda hareket eden askeri yetkililer katılacak ve heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek.

Savaş sona erecek mi? Rusya Ukrayna ve ABD heyetleri BAE'de bir araya geldi

Ukrayna heyetine ise Kiev Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderlik edecek. ABD’yi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in temsil etmesi bekleniyor.

DONBAS SORUNU NEDİR?

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas’ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.

Savaş sona erecek mi? Rusya Ukrayna ve ABD heyetleri BAE'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdiği bir röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirtmiş, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu.

