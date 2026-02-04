Menü Kapat
Rusya, Ukrayna ve ABD, Abu Dabi'de masaya oturdu! Müzakerelerde yeni tur başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için Abu Dabi'de ABD ve Rusya ile üçlü müzakerelerin başladığını duyurdu

Rusya, Ukrayna ve ABD, Abu Dabi'de masaya oturdu! Müzakerelerde yeni tur başladı
Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Umerov yaptığı paylaşımda, 'nın sona erdirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti 'deki müzakerelerin yeni turunun başladığını belirterek "Müzakere süreci Ukrayna, ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir formatta başladı." ifadelerine yer verdi.

Heyetlerin daha sonra ayrı gruplar halinde de görüşmeler yapacağını aktaran Umerov, ardından "pozisyonların tekrar ortak bir şekilde senkronize edilmesi" için tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

"ZELENSKİY'NİN VERDİĞİ NET TALİMATLARLA ÇALIŞIYORUZ"

Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i toplantılar hakkında bilgilendirmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Onurlu ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Volodimir Zelenskiy'nin verdiği net talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

